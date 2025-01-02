Цифрову заявку можна подати на візи у 28 категоріях, зокрема для роботи, навчання чи возз’єднання сім’ї. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на МЗС Німеччини.

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Німеччина запустила онлайн-портал для подачі заявки на візу

Міжнародний портал запустили по всьому світу 1 січня 2025 року.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок зазначила, що щороку в Німеччині не вистачає щонайменше 400 000 кваліфікованих працівників.

Також, як економічна нація, країна стикається з глобальною конкуренцією за стажерів і студентів.

У ці часи ми не можемо дозволити собі дозволити кращим людям працювати в нашій країні через довгі документи та ще довший час очікування. У ці часи, як одна з найбільших економічних держав і водночас сучасна імміграційна країна, нам потрібен сучасний національний візовий процес – сучасний, цифровий, безпечний,

– зазначила вона.

Вона пояснила, що новий портал включає та інтегрує всі 167 візових відділень у всьому світі.

Для того, щоб досягти цього, за останні два з половиною роки країна "перевернула попередній візовий процес з ніг на голову", з провівши широкомасштабну реформу.

Цифровий візовий процес – це справжня адміністративна революція, яка зміцнює Німеччину як діловий центр і чого вже давно вимагають ремісничі підприємства та великі корпорації,

– мовиться в повідомленні МЗС.

Де можна подати заявку на видачу візи в Німеччину Тепер на національні візи можна подати через іноземний портал у будь-якому візовому відділенні по всьому світу.

Бербок заважила, що цифровізація цього процесу позбавляє необхідності довгої поштової доставки і скорочує час очікування.