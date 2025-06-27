У ДПСУ просять подорожніх, які планують перетинати кордон у цьому пункті пропуску, врахувати затримки й спланувати альтернативні мандрівки. Про це пише 24 Канал.

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Затримки на пункті пропуску "Шегині"

За інформацією польської сторони, у зв'язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Медика", оформлення легкових автомобілів на виїзд з України до Польщі тимчасово здійснюватиметься лише через дві автобусні смуги руху.

На польському боці триває укладання нового асфальтового покриття, яке займе орієнтовно 5 годин. У зв'язку з цим очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів,

– йдеться у повідомленні.

Тим часом в українському пункті пропуску "Шегині" також триває масштабна реконструкція.

А найменше завантаження фіксується в пунктах пропуску "Нижанковичі" та "Смільниця".