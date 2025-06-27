Зокрема, вільно подорожувати можна лише в межах 90 днів протягом 180. Але як бути, коли особа біженець і має тимчасовий захист? 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine розповідає, як рахувати дні безвізу з таким статусом.

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Принцип роботи днів безвізу

Існує ключове обмеження: відвідувачам дозволено перебувати на території ЄС максимум 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Це правило використовує механізм "рухомого вікна".

Мандрівники, які провели менш як 90 днів у Шенгенській зоні протягом цього періоду, мають право на в'їзд. Однак ті, хто повністю використав 90-денний термін, повинні залишатися за межами ЄС протягом 90 днів, перш ніж зможуть знову в'їхати без візи.

Якщо порушити безвізові правила, на особу чекають:

штрафи та депортація;

заборона на в'їзд;

проблеми з візами у майбутньому.

Тимчасовий захист і безвіз: чи пов'язано це

У роз'ясненні щодо візового режиму для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, було підтверджено, що час, проведений в ЄС під цим статусом, не зараховується до 90-денного безвізового періоду. Це означає, що тривалість тимчасового захисту не вичерпує виділених для мандрівників безвізових днів.

Однак, як тільки особа втрачає статус тимчасового захисту – чи то через рішення добровільно повернутися в Україну, чи то через непродовження реєстрації – будь-які наступні поїздки до ЄС знову будуть підпадати під дію стандартного правила 90/180.

Як перевірити свої безвізові дні

Щоб не порушити правила, скористайтеся офіційними інструментами. Насамперед завжди перевіряйте дати в'їзду та виїзду на штампах в паспорті.

Але найнадійніший спосіб перевірити залишок днів – онлайн-калькулятор на сайті Європейської Комісії.