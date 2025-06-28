Вимога стосується іноземців, які бажають отримати дозвіл на постійне проживання. Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт уряду Норвегії.

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Норвегія посилила правила отримання дозволу на проживання

Відтепер для того, щоб отримати дозвіл на постійне проживання в Норвегії, потрібно володіти норвезькою мовою на базовому рівні A2.

Це означає, що людина повинна розуміти просту повсякденну мову і легко розмовляти на теми особистості, сім’ї, оточення та роботи. Також іноземець повинен справлятися з простими й буденними розмовними ситуаціями, коли співрозмовник говорить чітко та повільно.

Увага. Нові правила почнуть діяти з 1 вересня 2025 року. Тобто на тих заявників, які подаватимуться на дозвіл після цієї дати.

Є винятки: на кого не діятиме вимога

Це правило не поширюватиметься на іноземців, які мають особливі причини, пов'язані зі здоров'ям, або інші особисті обставини, на які вони не мають впливу.

Наприклад, виняток можуть зробити для дорослих іммігрантів із невисокою шкільною освітою або без неї, які не мають або мають обмежений рівень грамотності, а також для людей похилого віку.

До слова, раніше ми розповідали про те, скільки потрібно заробляти в Норвегії, щоб прожити без соціальної допомоги.