Тем более, что осенью 2024 года страна прекратила автоматически выдавать статус временной защиты украинцам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Расходы в Норвегии

Средние цены за аренду квартиры 85 квадратов в крупных городах достигают 1 000 евро в месяц. За пределами города вдвое больший дом будет стоить столько же.

Также есть такие расходы, как вывоз мусора, электроэнергия, отопление и вода. Для квартиры 85 квадратных метров это в среднем до 150 евро в месяц.

Стоимость средней недельной продуктовой корзины на одного человека – примерно 100 евро. Если есть ребенок, то также раз в месяц придется отдавать 30 евро на школу с питанием.

По медицинскому страхованию, то оно стоит 35 евро/в год, ведь расходы в основном покрывает государство. Для детей до 18 лет медицинские услуги бесплатные и включают стоматолога.

Взрослым стоматологов надо оплачивать самостоятельно. Однако если доход не позволяет покрыть стоимость лечения, то можно подать заявление о помощи в Nav.

Дополнительные расходы:

Проездной билет: 77 евро в месяц;

Мобильная связь: 30 евро в месяц;

Интернет – 60 евро в месяц.

Сколько нужно зарабатывать в Норвегии

В целом в поселках и селах расходы на жизнь ниже, чем в крупных городах. В частности вследствие меньшей стоимости жилья.

В то же время там ограничен выбор рабочих городов и могут быть проблемы с инфраструктурой, доступом к медицине или социальным услугам.

Однако в целом уровень дохода для комфортной жизни в Норвегии должен быть как минимум: