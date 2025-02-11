В общем Норвегия остановила помощь для почти 20 стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Flyktninghjelpen.

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Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает помощь различным странам в чрезвычайных ситуациях в течение почти 20 лет. США являются важнейшим донором организации, однако Дональд Трамп резко прекратил финансирование USAID.

За всю нашу 79-летнюю историю мы никогда не сталкивались с такой резкой остановкой финансирования от любой из наших многочисленных стран-доноров или межправительственных организаций,

– говорится в сообщении организации.

От этой помощи зависят почти 10 миллионов людей, пострадавших от кризисов во всем мире. Однако теперь NRC вынуждена резко останавливать свои программы.

Последствия для Украины и мира

В Украине Норвежский совет по делам беженцев был вынужден приостановить раздачу экстренной помощи 57 тысячам людей в прифронтовых общинах. И это в феврале, в минусовую температуру.

Как отметили в организации, украинцы на прифронтовых территориях зависят от этой помощи, ведь и так не могут обогреть свои дома и получить доступ к продуктам.

Однако пострадают не только украинцы.

В целом остановка программ экстренной помощи Норвегии будет иметь серьезные последствия для уязвимых слоев населения в разных странах. От заброшенной Буркина-Фасо, где NRC является единственной организацией, которая обеспечивает чистой водой 300 000 человек в заблокированном городе Джибо, до охваченного войной Судана, где NRC поддерживает почти 500 пекарен в Дарфуре, которые ежедневно поставляют субсидированный хлеб сотням тысяч пострадавшим от голода людей.

Также Норвегия вынуждена уволить гуманитарных работников по всему миру.