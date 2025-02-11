Загалом Норвегія зупинила допомогу для майже 20 країн. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Flyktninghjelpen.

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Норвезька рада у справах біженців (NRC) надає допомогу різним країнам в надзвичайних ситуаціях протягом майже 20 років. США є найважливішим донором організації, однак Дональд Трамп різко припинив фінансування USAID.

За всю нашу 79-річну історію ми ніколи не стикалися з такою різкою зупинкою фінансування від будь-якої з наших численних країн-донорів чи міжурядових організацій,

– мовиться в повідомленні організації.

Від цієї допомоги залежать майже 10 мільйонів людей, які постраждали від криз у всьому світі. Однак тепер NRC змушена різко зупиняти свої програми.

Наслідки для України та світу

В Україні Норвезька рада у справах біженців була змушена призупинити роздачу екстреної допомоги 57 тисячам людей у ​​прифронтових громадах. І це в лютому, в мінусову температуру.

Як зазначили в організації, українці на прифронтових територіях залежать від цієї допомоги, адже й так не можуть обігріти свої будинки й отримати доступ до продуктів.

Однак постраждають не лише українці.

Загалом зупинення програм екстреної допомоги Норвегії матиме серйозні наслідки для найуразливіших верств населення в різних країнах. Від занедбаної Буркіна-Фасо, де NRC є єдиною організацією, яка забезпечує чистою водою 300 000 людей у заблокованому місті Джібо, до охопленого війною Судану, де NRC підтримує майже 500 пекарень у Дарфурі, які щодня постачають субсидований хліб сотням тисяч постраждалим від голоду людей.

Також Норвегія вимушена звільнити гуманітарних працівників по всьому світу.