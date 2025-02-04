ЕС уже разрабатывает план по пересмотру Конвенции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Почему ЕС хочет пересмотреть Конвенцию о беженцах

Эта Конвенция, подписана 144 странами в 1951 году, закрепляет принцип запрета принудительного возвращения (non-refoulement).

Non-refoulement – фундаментальный принцип международного права, закреплен в Конвенции о статусе беженцев, который запрещает странам депортировать людей в страны, где их жизнь или свобода находятся под угрозой.

Однако в ЕС заявили, что она больше не соответствует современным реалиям. Из-за масштабного потока мигрантов, который наблюдается последнее десятилетие, европейские страны испытывают трудности с обработкой заявлений о статусе беженца и депортацией тех, кто получил отказ.

Только в течение 2024 года в ЕС подали более миллиона заявлений о предоставлении убежища. Это вызвало рост недовольства среди населения и способствовало усилению националистических и радикально-популистских партий.

В дипломатическом документе ЕС также отметили, что часть мигрантов не интегрируется в общество, а наоборот – формирует закрытые сообщества с нормами, которые противоречат европейским ценностям.