Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Нидерландов Мона Кейзер. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NOS.

Будут ли Нидерланды предоставлять жилье украинским мужчинам?

В своем недавнем заявлении Кейзер подчеркнула, что Нидерланды приближаются к пределу возможностей предоставления убежища. По ее словам, разумно ожидать, что трудоустроенные мужчины обеспечат и профинансируют свое собственное жилье. Кроме того, эти лица могут обратиться за помощью к своим работодателям.

Комментарии Кейзер появились в ответ на срочное обращение Красного Креста и различных муниципалитетов по всей стране, которые сталкиваются с проблемами размещения украинских беженцев и обеспечением их надлежащим жильем.

Граждане Нидерландов, которые работают, тоже сами обеспечивают себя жильем,

– подчеркнула Кейзер.

Она добавила, что такой подход не является слишком строгим, поскольку те, кто ищет убежища в Нидерландах, продолжают получать защиту. Подчеркнула, что матерям с детьми, по-прежнему, будет предоставлено убежище в стране.

Кроме того, исполняющая обязанности министра подчеркнула важность поощрения украинцев, которые въехали в Нидерланды через другие страны ЕС, возвращаться туда.

Заметим, согласно данным ООН, сейчас в Нидерландах насчитывается более 128 000 беженцев, а мест доступно около 97 000 – и все они заняты. При этом ежемесячно в страну прибывают сотни новых просителей убежища.

Как Нидерланды принимают украинцев в 2025-м?