Чиновники называют ситуацию "критической". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NOS.

С какой проблемой столкнулись беженцы в Нидерландах?

Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) опубликовала заявление, в котором указала об "очень критической ситуации" и призвала правительство принять немедленные меры. Организация призывает увеличить финансирование и разработать долгосрочную стратегию для решения насущных проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты.

Сейчас в Нидерландах насчитывается более 97 000 муниципальных мест для приема беженцев, и "практически все" – заняты. Между тем еженедельно в Нидерланды прибывают около 300 украинцев,

– говорят в Ассоциации.

Недавно город Утрехт впервые отказал украинским беженцам. Там также заявили, что нехватка средств может привести к закрытию местных приютов в ближайшем будущем. При этом муниципалитеты не имеют права отказывать украинцам в убежище.

Кроме того, многие объекты, предназначенных для украинских беженцев, не являются собственностью муниципалитетов, что требует арендных платежей, которые отягощают и без того ограниченные бюджеты. Усилия по созданию новых приютов сталкиваются с дополнительными препятствиями, поскольку предприниматели часто требуют финансовых гарантий перед проведением необходимых ремонтных работ.

Министерство по делам беженцев и миграции осознает эти проблемы и изучает долгосрочные решения. В частности, вероятнее, вскоре украинцы с достаточными доходами будут делать вклад в плату за аренду или сами обеспечивать себя жильем.

Какие последние изменения для украинцев в Нидерландах?