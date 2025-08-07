Анна рассказала, что Нидерланды даже в 2025 году продолжают сильно поддерживать украинцев, которые приезжают в страну. Об этом пишет 24 Канал.

Как Нидерланды принимают беженцев из Украины?

Анна рассказала, что сначала ее поселили в центр размещения для украинцев. Там она получила не только приют на первое время пребывания в стране, но и значительную помощь с адаптацией.

Нидерландах мы 4 месяца, первые три мы жили на локации для украинцев. Это некий хостел, где есть менеджеры, которые помогают сделать документы, банковскую карту,

– рассказала девушка.

Кроме того, по словам Анны, там можно записаться на курсы нидерландского языка и попросить помощи с поиском работы.

Любая помощь в новой для тебя стране. Также это полностью бесплатно,

– добавила она.

Отметим, что действие директивы о временной защите для беженцев из Украины в странах ЕС продлено до 4 марта 2027 года.

С каждым месяцем в Нидерланды прибывают все больше украинцев. По последним данным Евростата, по состоянию на июнь 2025 года их количество составляло 123 440.