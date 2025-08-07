Анна розповіла, що Нідерланди навіть у 2025 році продовжують сильно підтримувати українців, які приїжджають до країни. Про це пише 24 Канал.

Як Нідерланди приймають біженців з України?

Анна розповіла, що спочатку її поселили у центр розміщення для українців. Там вона отримала не тільки прихисток на перший час перебування в країні, а й значну допомогу з адаптацією.

Нідерландах ми 4 місяці, перші три ми жили на локації для українців. Це такий собі хостел, де є менеджери, які допомагають зробити документи, банківську карту,

– розповіла дівчина.

Крім того, за словами Анни, там можна записатись на курси нідерландської мови та попросити допомоги із пошуком роботи.

Будь-яка допомога у новій для тебе країні. Також це повністю безплатно,

– додала вона.

Зазначимо, що дію директиви про тимчасовий захист для біженців з України у країнах ЄС продовжено до 4 березня 2027 року.

З кожним місяцем до Нідерландів прибувають все більше українців. За останніми даними Євростату, станом на червень 2025 року їхня кількість становила 123 440.