Причина – отсутствие промышленного электропитания в результате массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за перебоев с электроснабжением пока невозможно проводить пограничные и таможенные процедуры в обоих направлениях. Специалисты работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения и функционирования пункта пропуска.
Оформление транспортных средств и пешеходов в пункте пропуска "Дяковцы" временно не осуществляется. Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок через украинско-румынскую границу,
– отметили в ведомстве.
Пограничники рекомендуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска:
- "Красноильск",
- "Порубное".
Эти пункты пропуска работают в штатном режиме.
Пункт пропуска "Дяковцы": смотрите карту
Ранее мы писали, что атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются систематически, что влияет на жизнедеятельность городов и пограничные переходы. Украинская сторона регулярно информирует о перебоях и рекомендует планировать поездки с учетом ситуации.
Что известно об атаках России на украинскую энергетику?
- The Guardian пишет, что в ночь на 8 – 9 ноября 2025 года произошел один из крупнейших за время полномасштабной войны массированных ударов по энергетике Украины: более 450 дронов и 45 ракет были запущены по территории страны.
- Обстрелам подверглись как электростанции, так и сети передачи и распределения энергии. Из-за этих атак были введены экстренные отключения электроэнергии во многих регионах – до 8 – 16 часов в сутки, поскольку генерирующая мощность Украины оказалась близко к "нулю".