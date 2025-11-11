Причина – отсутствие промышленного электропитания в результате массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за перебоев с электроснабжением пока невозможно проводить пограничные и таможенные процедуры в обоих направлениях. Специалисты работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения и функционирования пункта пропуска.

Оформление транспортных средств и пешеходов в пункте пропуска "Дяковцы" временно не осуществляется. Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок через украинско-румынскую границу,

– отметили в ведомстве.

Пограничники рекомендуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска:

"Красноильск",

"Порубное".

Эти пункты пропуска работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются систематически, что влияет на жизнедеятельность городов и пограничные переходы. Украинская сторона регулярно информирует о перебоях и рекомендует планировать поездки с учетом ситуации.

Что известно об атаках России на украинскую энергетику?