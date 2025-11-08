Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире "Мы Украина", пишет 24 Канал.
Что в ГПСУ говорят об очередях на границе 8 ноября?
Андрей Демченко подчеркнул, что из-за сбоя в системе таможни самые большие очереди были на пунктах пропуска "Староказачье" и "Паланка".
По состоянию на сейчас хоть очередь несколько увеличилась, но это десятки транспортных средств. И в первую очередь я веду речь о границах со странами ЕС. На границе с Молдовой также очереди не существенно выросли, кроме двух направлений,
– сказал представитель ГПСУ.
Он добавил, что речь идет о 200 и 100 автомобилей соответственно. Впрочем, на остальных пунктах пропуска очереди незначительны и насчитывают несколько десятков транспортных средств.
По словам Демченко, до этой ситуации очередей на границе фактически не отмечалось, но в связи с тем, что пропускные операции не осуществлялись, то очереди понемногу накапливались.
Почему на границе возникли очереди?
Напомним, что 8 ноября стало известно о том, что пропускные операции на границе прекратили. Десятки или сотни автомобилей застряли на пунктах пропуска, в сети выкладывали видео очередей.
"Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", – написали в ГПСУ в 13:40.
Впрочем, уже в 15:51 в ГПСУ написали, что движение международных пассажирских поездов и оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд, так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.