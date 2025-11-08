Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в етері "Ми Україна", пише 24 Канал.

Що в ДПСУ кажуть про черги на кордоні 8 листопада?

Андрій Демченко підкреслив, що через збій в системі митниці найбільші черги були на пунктах пропуску "Старокозаче" та "Паланка".

Станом на зараз хоч черга дещо збільшилася, але це десятки транспортних засобів. І в першу чергу я веду мову про кордони з країнами ЄС. На кордоні з Молдовою також черги не суттєво зросли, окрім двох напрямків,

– сказав речник ДПСУ.

Він додав, що йдеться про 200 та 100 автівок відповідно. Втім, на решті пунктів пропуску черги незначні й налічують кілька десятків транспортних засобів.

За словами Демченка, до цієї ситуації черг на кордоні фактично не відмічалося, але у зв'язку з тим, що пропускні операції не здійснювалися, то черги потрошку накопичувалися.

Чому на кордоні виникли черги?