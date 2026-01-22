Про це повідомляють міський голова Борис Філатов та кореспонденти Суспільного.

Що відомо про удар по багатоповерхівці у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпра оголосили орієнтовно о 12:10. У Повітряних силах незадовго після цього повідомили про групу ударних безпілотників, яка рухалася у напрямку населених пунктів Письменне, Авіаторське, Кринички.

Згодом там уточнили про рух групи БпЛА у напрямку обласного центру. Вже близько 12:35 у мережі з'явилася інформація про те, що у Дніпрі було гучно. Через орієнтовно 3 хвилини повідомили про повторні вибухи у місті.

Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом,

– написав міський голова Борис Філатов.

Станом на момент публікації жодної додаткової інформації з цього приводу немає. Ані мер, ані обласна військова адміністрація не вказували даних про можливу наявність постраждалих чи загиблих внаслідок атаки.

Влучання по житловому будинку у Дніпрі: дивіться відео

