Про це повідомляють міський голова Борис Філатов та кореспонденти Суспільного.
Що відомо про удар по багатоповерхівці у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпра оголосили орієнтовно о 12:10. У Повітряних силах незадовго після цього повідомили про групу ударних безпілотників, яка рухалася у напрямку населених пунктів Письменне, Авіаторське, Кринички.
Згодом там уточнили про рух групи БпЛА у напрямку обласного центру. Вже близько 12:35 у мережі з'явилася інформація про те, що у Дніпрі було гучно. Через орієнтовно 3 хвилини повідомили про повторні вибухи у місті.
Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом,
– написав міський голова Борис Філатов.
Станом на момент публікації жодної додаткової інформації з цього приводу немає. Ані мер, ані обласна військова адміністрація не вказували даних про можливу наявність постраждалих чи загиблих внаслідок атаки.
Влучання по житловому будинку у Дніпрі: дивіться відео
Де було гучно раніше?
- Незадовго до удару по Дніпру ворог атакував балістичними ракетами Кривий Ріг. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що за попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.
- Хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві жительки відмовилися від госпіталізації. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.