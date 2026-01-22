Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Що відомо про вибухи в Кривому Розі?
За словами Вілкула, у місті оголошено повітряну тривогу через атаку окупантів балістичними ракетами. О 11:12 у Кривому Розі пролунали вибухи.
За кілька хвилин до цього, Повітряні сили повідомили про те, що з Півдня існує загроза застосування балістики. Згодом, оборонці неба написали, що ракета летить на Кривий Ріг.
До атаки балістики, Кривий Ріг понад 10 годин перебував під атакою дронів. Частково зруйновано приватний будинок, виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Поранення отримала жінка 70-річна жінка, якій надали всю необхідну допомогу.
Що відомо про наслідки нічної атаки на регіони України?
Російські дрони атакували кілька громад Дніпропетровщини. У Павлограді пошкоджені будинки й авто, у Васильківській громаді та Кривому Розі є поранені, а Нікопольщину атакували FPV-дрони.
Російські війська атакували торговий центр "Епіцентр" у Запоріжжі, пошкоджено покрівлю будівлі. Обстріл також зачепив приватний сектор, де пошкоджено житлові будинки і є поранений.
Окупанти також обстріляли Одещину. В Одесі ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації.Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них – 8 дітей.