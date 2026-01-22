Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про вибухи в Кривому Розі?

За словами Вілкула, у місті оголошено повітряну тривогу через атаку окупантів балістичними ракетами. О 11:12 у Кривому Розі пролунали вибухи.

За кілька хвилин до цього, Повітряні сили повідомили про те, що з Півдня існує загроза застосування балістики. Згодом, оборонці неба написали, що ракета летить на Кривий Ріг.

До атаки балістики, Кривий Ріг понад 10 годин перебував під атакою дронів. Частково зруйновано приватний будинок, виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Поранення отримала жінка 70-річна жінка, якій надали всю необхідну допомогу.

Що відомо про наслідки нічної атаки на регіони України?