Повітряний напад країни-терористки відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Як відпрацювала ППО, розповіли у Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО?
З 18:00 21 січня Росія запустила по Україні 94 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.
Вони летіли із Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська у Росії та Чауди та Гвардійського, що в окупованому Криму.
Близько 55 з усіх безпілотників виявилася "Шахедами".
Попередньо, станом на 9:00 22 січня, ППО збила/подавила 80 російських БпЛА.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях,
– також додали у Повітряних силах.
Зверніть увагу! Атака досі триває. У повітряному просторі України фіксують декілька ворожих БпЛА.
Останні атаки на Україну
Росія увечері 21 січня атакувала торговий центр "Епіцентр" у Запоріжжі, було пошкоджено покрівлю будівлі. Окрім того, обстріл також зачепив приватний сектор, там руйнувань зазнав житловий будинок, а одна людина отримала травми.
А вранці безпілотник вибухнув у Чернігові поміж житлових будинків. Попередньо, минулося без постраждалих.
Постраждала також Одеса, де дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку без подальшої детонації. Евакуювати довелося 58 людей, серед них – 8 дітей.