Повітряний напад країни-терористки відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Як відпрацювала ППО, розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

З 18:00 21 січня Росія запустила по Україні 94 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Вони летіли із Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська у Росії та Чауди та Гвардійського, що в окупованому Криму.

Близько 55 з усіх безпілотників виявилася "Шахедами".

Попередньо, станом на 9:00 22 січня, ППО збила/подавила 80 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях,

– також додали у Повітряних силах.

Зверніть увагу! Атака досі триває. У повітряному просторі України фіксують декілька ворожих БпЛА.

