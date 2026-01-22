Воздушное нападение страны-террористки отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Как отработала ПВО, рассказали в Воздушных силах.
Как отработала ПВО?
С 18:00 21 января Россия запустила по Украине 94 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.
Они летели из Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и Чауды и Гвардейского, что в оккупированном Крыму.
Около 55 из всех беспилотников оказалась "Шахедами".
Предварительно, по состоянию на 9:00 22 января, ПВО сбила/подавила 80 российских БпЛА.
Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на четырех локациях,
– также добавили в Воздушных силах.
Обратите внимание! Атака до сих пор продолжается. В воздушном пространстве Украины фиксируют несколько вражеских БПЛА.
Последние атаки на Украину
Россия вечером 21 января атаковала торговый центр "Эпицентр" в Запорожье, была повреждена кровля здания. Кроме того, обстрел также задел частный сектор, там разрушениям подвергся жилой дом, а один человек получил травмы.
А утром беспилотник взорвался в Чернигове между жилых домов. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Пострадала также Одесса, где дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома без дальнейшей детонации. Эвакуировать пришлось 58 человек, среди них – 8 детей.