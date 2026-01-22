Воздушное нападение страны-террористки отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Как отработала ПВО, рассказали в Воздушных силах.

Как отработала ПВО?

С 18:00 21 января Россия запустила по Украине 94 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

Они летели из Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и Чауды и Гвардейского, что в оккупированном Крыму.

Около 55 из всех беспилотников оказалась "Шахедами".

Предварительно, по состоянию на 9:00 22 января, ПВО сбила/подавила 80 российских БпЛА.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на четырех локациях,

– также добавили в Воздушных силах.

Обратите внимание! Атака до сих пор продолжается. В воздушном пространстве Украины фиксируют несколько вражеских БПЛА.

