Повреждено и само здание. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Смотрите также Под ударом – жилые дома, вспыхнули пожары: ночью россияне массированно атаковали Одесскую область

Что известно об обстреле Запорожья?

Вечером 21 января Россия атаковала "Эпицентр" в Запорожье. Удар пришелся на стоянку ТЦ. Пострадала кровля здания.

Последствия удара по "Эпицентру" в Запорожье: смотрите видео

Последствия атаки по "Эпицентру" в Запорожье

Также был атакован частный сектор города, повреждены жилые дома. Предварительно известно о 1 раненом.

Повреждения в частном секторе Запорожья

Запорожье было под атаками и предыдущего вечера