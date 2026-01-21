Повреждено и само здание. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Смотрите также Под ударом – жилые дома, вспыхнули пожары: ночью россияне массированно атаковали Одесскую область
Что известно об обстреле Запорожья?
Вечером 21 января Россия атаковала "Эпицентр" в Запорожье. Удар пришелся на стоянку ТЦ. Пострадала кровля здания.
Последствия удара по "Эпицентру" в Запорожье: смотрите видео
Последствия атаки по "Эпицентру" в Запорожье
Также был атакован частный сектор города, повреждены жилые дома. Предварительно известно о 1 раненом.
Повреждения в частном секторе Запорожья
Запорожье было под атаками и предыдущего вечера
Вечером 20 января Запорожье атаковали российские БПЛА. Погибло 3 человека и повреждены частные дома.
Было повреждено не менее 6 частных домов, сгорели 3 автомобиля, без света остались почти 1500 абонентов