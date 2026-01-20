В области фиксировали вражеские БпЛА. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушная тревога в Запорожской области началась еще в 14:47.
Все это время регион терроризировали российские беспилотники, в том числе неустановленного типа.
"Вражеский БпЛА неустановленного типа в направлении Запорожья Космический район", – в частности, писал Иван Федоров в 18:03.
А в 18:08 было зафиксировано БпЛА ударного типа в направлении Шевченковского района.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– писал председатель ОВА в 18:17.
По состоянию на 18:23 над Запорожьем наблюдался 1 БПЛА ударного типа. Он держал курс на Шевченковский/Заводский районы.
Через несколько минут раздался отбой, а вскоре тревогу объявили повторно из-за угрозы баллистики.
Какие последствия атаки на Запорожье?
Из-за атаки России на Запорожье были повреждены частные дома.
Россияне ударили беспилотником по частному сектору города. Разрушены дома, возник пожар,
– рассказал Федоров.
Предварительно, ранена одна женщина.
Какие области оказались под атакой 20 января?
В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Черноморске беспилотник попал в жилой дом, информации о пострадавших не было.
Российские войска также атаковали Винницкую область. Было попадание в объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
Ровенская область тоже была под под ударом России. Сообщали о повреждении критической инфраструктуры.