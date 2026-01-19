Что известно о вражеской атаке и для каких регионов сейчас есть опасность – читайте в материале 24 Канала.

Куда движутся "Шахматы"?

21:07, 19 января

Группа БпЛА на Сумщину курсом на Харьковщину и Полтавщину.

20:14, 19 января

  • Днепропетровская область - БпЛА в окрестностях населенного пункта Соленое.
  • Запорожье - БпЛА в направлении города с юга.
19:02, 19 января

БпЛА на севере Сумщины - курсом на юго-запад.

18:01, 19 января

Запорожье – БпЛА на Балабине.

17:19, 19 января

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на Кринички.