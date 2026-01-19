Что известно о вражеской атаке и для каких регионов сейчас есть опасность – читайте в материале 24 Канала.
Куда движутся "Шахматы"?
Группа БпЛА на Сумщину курсом на Харьковщину и Полтавщину. БпЛА на севере Сумщины - курсом на юго-запад. Запорожье – БпЛА на Балабине. БпЛА на Днепропетровщине – курсом на Кринички.
