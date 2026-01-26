Информацию о возможных угрозах вражеских БпЛА для разных регионов Украины сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Куда летят "Шахеды"?
В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрывов.
Отбой угрозы БпЛА для Киевской области.
Киевщина – угроза применения вражеских БпЛА.
БпЛА на Сумщине в направлении Краснополья и города Сумы.
Угроза вражеских БпЛА в Одесской области.