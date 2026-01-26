О ситуации в городе рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии для "Укринформа".
Что происходит в Гуляйполе?
По словам Волошина, противник пытается охватить город с севера и юга, а также проводит ряд штурмовых действий в окрестностях Гуляйполя и приближенных населенных пунктов.
Противник пытается заминировать улицы, дороги, которые ведут в Гуляйполь, дворы, местных жителей,
– пояснил спикер.
Он уточнил, что делается это дистанционно, с помощью БпЛА. Враг имеет целью всячески помешать Силам обороны проводить поисково-ударные действия и выбивать группы россиян, которые стремятся закрепиться в Гуляйполе.
Последние новости из Гуляйполя
Российские оккупационные войска недавно бросили в атаку на Гуляйпольском направлении переоборудованный "Урал-кабриолет", укомплектованный пехотным подразделением. Однако украинские защитники уничтожили эту технику вместе с живой силой противника.
На южном участке фронта растет напряжение в районе от Гуляйполя до Ореховского оборонительного узла. Российские войска действуют по хорошо отработанной схеме обхода украинских позиций, ситуация может существенно осложниться в случае переброски дополнительных резервов.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук убежден, что противник применяет тактику, которая уже неоднократно использовалась на других направлениях, и ее развитие может привести к резкому обострению обстановки.
В то же время, по информации Сил обороны, на южном направлении оккупационные войска значительно усилили огневое давление. Только за одни сутки российская армия применила рекордное количество авиабомб – 106 КАБов, которые были сброшены по позициям украинских защитников и гражданских населенных пунктах.