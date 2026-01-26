О ситуации в городе рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии для "Укринформа".

Что происходит в Гуляйполе?

По словам Волошина, противник пытается охватить город с севера и юга, а также проводит ряд штурмовых действий в окрестностях Гуляйполя и приближенных населенных пунктов.

Противник пытается заминировать улицы, дороги, которые ведут в Гуляйполь, дворы, местных жителей,

– пояснил спикер.

Он уточнил, что делается это дистанционно, с помощью БпЛА. Враг имеет целью всячески помешать Силам обороны проводить поисково-ударные действия и выбивать группы россиян, которые стремятся закрепиться в Гуляйполе.

