Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Общественного, передает 24 Канал.
Какова ситуация на Юге?
По данным Сил обороны, на южных направлениях фронта российская армия усилила огневое давление. В частности, за сутки оккупанты сбросили "рекордные" 106 КАБов по позициям украинских военных и населенных пунктах.
Как сообщил Владислав Волошин, несколько дней подряд ситуация, в частности на Гуляйпольском направлении, остается неизменной. В то же время возросло количество вражеских атак FPV-дронами. Военные зафиксировали около 1 800 таких ударов только за сутки.
Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Гуляйполя и вблизи сел Зеленое и Варваровка.
Противник продолжает свои попытки обойти, охватить с севера Гуляйполе, отрезать его от остальных логистических путей, от Украины. И не прекращает противник штурмовых действий на юге от Гуляйполя, где также продолжаются ожесточенные бои, но здесь у него нет никаких успехов,
– объяснил Волошин.
Также он заверил, что к югу от Гуляйполя подразделения Сил обороны проводят поисково-ударные действия и уничтожают врага. Известно, что за сутки российская армия потеряла почти 300 военных, а за неделю – более 2 тысяч ранеными и погибшими на южных направлениях.
Кроме того, представитель Сил обороны Юга уточнил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях россияне преимущественно малыми пехотными и инфильтрационными группами пытаются зайти как можно глубже в оборону Украины.
Линия фронта не сплошная... И в эти расстояния между нашими позициями враг пытается вклиниться, зайти нам в спину и начать там также развивать штурмовые действия, заходя нам с тыла. Нам приходится уничтожать такие группы,
– добавил Волошин.
По его словам, ежедневно защитники проводят около 15 – 20 поисково-ударных действий, уничтожая российские инфильтрационные группы. К тому же зимняя погода усложняет ситуацию.
Враг также пытается инфильтроваться в Степногорск и закрепиться на окраине Приморского. Волошин объяснил, что в таком случае российские военные смогут начинать двигаться в направлении окрестностей Запорожья.
Последние новости с фронта
Как рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала, размещение российской артиллерии в Степногорске будет представлять серьезную угрозу для Запорожья, ведь об артобстреле нет предупреждений.
Всего на прошлой неделе на фронте зафиксировали 1 053 боестолкновения. Самые интенсивные бои шли в Донецкой и Запорожской областях. Также противник продвинулся на Харьковщине.