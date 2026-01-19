Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у етері Суспільного, передає 24 Канал.

Дивіться також Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на Півдні?

За даними Сил оборони, на південних напрямках фронту російська армія посилила вогневий тиск. Зокрема, за добу окупанти скинули "рекордні" 106 КАБів по позиціях українських військових та населених пунктах.

Як повідомив Владислав Волошин, кілька днів поспіль ситуація, зокрема на Гуляйпільському напрямку, залишається незмінною. Водночас зросла кількість ворожих атак FPV-дронами. Військові зафіксували близько 1 800 таких ударів лише за добу.

Найзапекліші бої тривають у районі Гуляйполя та поблизу сіл Зелене і Варварівка.

Противник продовжує свої спроби обійти, охопити з півночі Гуляйполе, відрізати його від решти логістичних шляхів, від України. І не припиняє противник штурмових дій на півдні від Гуляйполя, де також тривають запеклі бої, але тут у нього немає жодних успіхів,

– пояснив Волошин.

Також він запевнив, що на південь від Гуляйполя підрозділи Сил оборони проводять пошуково-ударні дії та знищують ворога. Відомо, що за добу російська армія втратила майже 300 військових, а за тиждень – понад 2 тисячі пораненими і загиблими на південних напрямках.

Крім того, речник Сил оборони Півдня уточнив, що на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках росіяни переважно малими піхотними та інфільтраційними групами намагаються зайти якнайглибше в оборону України.

Лінія фронту не суцільна… І в ці відстані між нашими позиціями ворог намагається вклинитись, зайти нам в спину і почати там також розвивати штурмові дії, заходячи нам з тилу. Нам доводиться знищувати такі групи,

– додав Волошин.

За його словами, щодня оборонці проводять близько 15 – 20 пошуково-ударних дій, знищуючи російські інфільтраційні групи. До того ж зимова погода ускладнює ситуацію.

Ворог також намагається інфільтруватись до Степногірська та закріпитися на околиці Приморського. Волошин пояснив, що у такому разі російські військові зможуть починати рухатися в напрямку околиць Запоріжжя.

Останні новини з фронту