Про це повідомили 24 Каналу джерела в ОГП та СБУ.

Дивіться також Газове родовище за 630 тисяч замість 7,8 мільярда: як в Україні незаконно продавали ресурс

Нова підозра Коломойського: що відомо?

Джерела 24 Каналу у держструктурах підтвердили, що бізнесмену Ігорю Коломойському було оголошено нову підозру.

Імовірно, ідеться про фінансові махінації з коштами "ПриватБанку", сума яких, за попередніми даними, становить сотні мільйонів гривень.

Наразі офіційні подробиці не розголошують, інформація очікується найближчим часом.