Ігоря Коломойського побачили 2 вересня у залі у Шевченківського суду Києва. Нагадаємо, що перед цим олігарх отримав дві підозри.

До теми Вивів пів мільярда за кордон: Коломойському вручили підозру

Засідання спочатку переносилося