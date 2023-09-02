Ігоря Коломойського побачили 2 вересня у залі у Шевченківського суду Києва. Нагадаємо, що перед цим олігарх отримав дві підозри.
До теми Вивів пів мільярда за кордон: Коломойському вручили підозру
Засідання спочатку переносилося
Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Це статті 190 та 209 відповідно.
Ігоря Коломойського побачили 2 вересня у залі у Шевченківського суду Києва. Нагадаємо, що перед цим олігарх отримав дві підозри.
До теми Вивів пів мільярда за кордон: Коломойському вручили підозру
Засідання спочатку переносилося