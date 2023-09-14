Це сталося після того, як відповідне розслідування провело Бюро економічної безпеки. Наразі щодо справи Коломойського ще триває досудове розслідування.

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Коломойського вже втретє підозрюють правоохоронці

Лещенко зазначив, що згідно з досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу входив керівник столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков та інші службові особи цієї філії та головного офісу банку.

Наразі Коломойському оголосили три підозри. Зокрема, українського бізнесмена підозрюють у:

організації підробки документів на переказ коштів;

організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;

набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Екснардеп також зазначив, що Коломойський, як організатор, та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами "ПриватБанку".

Він (план – 24 Канал) полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу "ПриватБанку", їх облікування, оформлення перевезення, готівкових коштів, яких насправді не існувало, інкасаторами тощо,

– зазначив Лещенко.

Так, від імені Коломойського з березня 2013 по лютий 2014 років штучно внесли готівкові кошти на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень. Надалі ці гроші легалізували шляхом їх перерахунку на кілька адрес, пов'язаних з Коломойським.

Зокрема, 5 мільярдів 878 мільйонів гривень перевели на:

ТОВ "ФК Дніпро";

власний рахунок Коломойського,

адресу організації "Об'єднана єврейська община України";

ТОВ "Протон-21";

ТОВ "ЮБІ"

ТОВ "ФК Гамбит"

ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"

поповнення власного карткового рахунку в "ПриватБанку",

банківський рахунок в АТ "Айбокс Банк" з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів, що розташовані за кордоном.

Наостанок Лещенко розповів, що Коломойському про нову підозру повідомили в ізоляторі. Тоді з бізнесменом поруч перебував його адвокат.

Справа Ігоря Коломойського: що відомо