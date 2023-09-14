Это произошло после того, как соответствующее расследование провело Бюро экономической безопасности. В настоящее время в отношении дела Коломойского продолжается досудебное расследование.

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Коломойского уже в третий раз подозревают правоохранители

Лещенко отметил, что согласно досудебному расследованию установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица этого филиала и головного офиса банка.

Коломойскому объявили три подозрения. В частности, украинского бизнесмена подозревают в:

организации подделки документов на перевод средств;

организации завладения чужим имуществом путем, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;

приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Экс-нардеп также отметил, что Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "ПриватБанка".

Он (план – 24 Канал) заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки, наличных средств, которых на самом деле не существовало, инкассаторами и т.д.

– отметил Лещенко.

Так, от имени Коломойского с марта 2013 по февраль 2014 искусственно внесли наличные средства на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали путем их пересчета на несколько адресов, связанных с Коломойским.

В частности, 5 миллиардов 878 миллионов гривен перевели на:

ООО "ФК Днепр";

собственный счет Коломойского,

адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";

ООО "Протон-21";

ООО "ЮБИ"

ООО "ФК Гамбит"

ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА"

пополнение собственного карточного счета в "ПриватБанке",

банковский счет в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов, расположенных за границей.

В заключение Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. Тогда с бизнесменом рядом находился его адвокат.

Дело Игоря Коломойского: что известно