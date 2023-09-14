Это произошло после того, как соответствующее расследование провело Бюро экономической безопасности. В настоящее время в отношении дела Коломойского продолжается досудебное расследование.
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Коломойского уже в третий раз подозревают правоохранители
Лещенко отметил, что согласно досудебному расследованию установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица этого филиала и головного офиса банка.
Коломойскому объявили три подозрения. В частности, украинского бизнесмена подозревают в:
- организации подделки документов на перевод средств;
- организации завладения чужим имуществом путем, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;
- приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Экс-нардеп также отметил, что Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "ПриватБанка".
Он (план – 24 Канал) заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки, наличных средств, которых на самом деле не существовало, инкассаторами и т.д.
– отметил Лещенко.
Так, от имени Коломойского с марта 2013 по февраль 2014 искусственно внесли наличные средства на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали путем их пересчета на несколько адресов, связанных с Коломойским.
В частности, 5 миллиардов 878 миллионов гривен перевели на:
- ООО "ФК Днепр";
- собственный счет Коломойского,
- адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";
- ООО "Протон-21";
- ООО "ЮБИ"
- ООО "ФК Гамбит"
- ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА"
- пополнение собственного карточного счета в "ПриватБанке",
- банковский счет в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов, расположенных за границей.
В заключение Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. Тогда с бизнесменом рядом находился его адвокат.
Дело Игоря Коломойского: что известно
- Игорь Коломойский 2 сентября официально уведомлен о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Следствие устанавливает его вероятную причастность к незаконному завладению значительной суммой в размере 570 миллионов гривен, которую он затем перевел за границу с целью легализации этих средств.
- В тот же день Коломойскому избрана мера пресечения сроком на два месяца. Это решение допускает альтернативу, а именно его освобождение под залог, который составляет более 500 миллионов гривен. Следовательно, Коломойский будет оставаться в СИЗО по крайней мере до 31 октября 2023, если он не сможет выполнить требование о внесении залога.
- Впоследствии адвокаты олигарха заявили, что он не будет вносить залог. Однако они будут подавать апелляцию на решение судебной инстанции.
- В конце концов, украинскому бизнесмену сообщили о втором подозрении 7 сентября. Его подозревают в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".