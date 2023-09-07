О подозрении олигарху сообщили НАБУ и САП 7 сентября. Кстати, это не первое подозрение Коломойского – 2 сентября ему вручили подозрение сразу по нескольким статьям . В частности, статьи касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем.

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Что известно о новом подозрении Коломойскому

Детективы НАБУ за согласование руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "Приватбанк" и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен,

– заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

Там пояснили, что, по данным следствия:

в январе – марте 2015 года Коломойский, будучи тогда главой Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами Приватбанк, чтобы финансировать подконтрольную ему оффшорную компанию и увеличить собственную долю в уставном капитале банка.

для этого банк искусственно обязали выплатить вышеупомянутой компании более 9,2 миллиардов гривен якобы для обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости;

якобы для обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости; далее часть суммы – более 446 миллионов гривен – перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. Это сделали, чтобы лигализовать деньги.

В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал “ПриватБанка” во исполнение требований Национального банка Украины,

– заявило следствие.

В НАБУ назвали всех подозреваемых по делу:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО Приватбанк, организатор группы;

бывший председатель правления ПАО КБ "Приватбанк";

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "Приватбанк";

заместитель Председателя Правления ПАО "Приватбанк" - директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО "Приватбанк";

заместитель руководителя Департамента по обслуживанию ЛОРО-банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "Приватбанк".

Что чревато подозреваемым

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что действия подозреваемых квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

209 – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

366 – угроза совершить похищение или использовать радиоактивные материалы.

Кроме того, НАБУ задержало заместителя руководителя направления – директора департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с Приватбанком.

Следователи объяснили, что расследование продолжается и вспомнили, что это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами ПриватБанка. Ведь в октябре 2022 года НАБУ и САП заявили, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.

Уже 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Детали дела "Приватбанка" / Инфографика НАБУ

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