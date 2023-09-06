Ранее Коломойского отправили под стражу с возможностью внести залог в полмиллиарда гривен. Олигарх отказался вносить средства для рассмотрения апелляции.

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Рассмотрение апелляции не состоялось

Рассмотрение апелляции по делу Игоря Коломойского было перенесено в связи с отсутствием материалов. Оно должно было состояться 5 сентября в Киевском апелляционном суде. Адвокат олигарха сообщил, что заседание состоится 25 сентября в 12.40.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что только 7 сентября будет полный текст решения Шевченковского суда по избранию меры пресечения. В это время передадут все материалы дела, без которых Киевский апелляционный суд не может рассматривать жалобу.

Рассмотрения дела ожидали журналисты / Центр противодействия коррупции

Самого Коломойского не доставили в суд. Адвокат олигарха убеждает, что это очень странно – он хотел лично присутствовать на заседании. К моменту рассмотрения Коломойский будет находиться в СИЗО – если не внесет залог.

Арест Игоря Коломойского