Вечером 2 сентября Шевченковский районный суд города Киева принял решение. Оно касалось меры пресечения для одиозного олигарха Игоря Коломойского. Узнайте, на какой срок его отправили под стражу.

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Может внести залог

Следовательно, суд избрал содержание под стражей на срок 2 месяца. Также есть опция внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

Но это еще не всё. Игорь Коломойский обязан сдать все документы. Также ему запрещено общаться со свидетелями. Что касается обжалования решения суда, то на это у защитников олигарха 5 дней. То есть, до 7 сентября.

Коломойского подозревают в мошенничестве и отмывании денег

Заметим, что утром 2 сентября Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Об этом журналистам 24 Канала рассказали в спецслужбах. Известно, что в его дом прибыли представители СБУ, Офиса генпрокуратуры и Бюро экономической безопасности.

Обвиняют Игоря Коломойского по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 190 "Мошенничество";

статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители установили, что он с 2013 по 2020 годы легализовал более полумиллиарда гривен. Достиг он этого, выводя средства за границу. Для этого одиозный олигарх использовал инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.

Заметим, что максимальное наказание по этим двум статьям – до 12 лет тюрьмы. В настоящее время Коломойский будет находиться под стражей до 31 октября 2023 года.