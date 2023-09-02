В комментарии журналистам Игорь Коломойский отметил, что вообще не думает. Так он отреагировал на то, что он обвиняется в отмывании средств. Подозрение относительно последнего утром ему вручила СБУ.

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Как отреагировал Коломойский

Его спросили, успел ли олигарх ознакомиться с материалами дела. Коломойский также отметил, что ехал из Днепра в Киев и у него не было времени. Поэтому сделал это, но "очень быстро, поверхностно". В то же время подчеркнул, что с тем, что удалось прочесть, он "совершенно не согласен".

После этого он констатировал: "Я вообще не думаю". Этими несколькими словами он отреагировал на вопрос, почему, по его мнению, его обвиняют правоохранители.

Как Коломойский реагирует на подозрения и визит в суд: смотрите видео

Во время заседания судья отправился в совещательную комнату. Журналисты этим воспользовались и попытались получить комментарий от Игоря Коломойского. Но он наотрез отказывается что-либо говорить до тех пор, пока не объявят решение о мере пресечения.

​Коломойский ожидает решения суда и не дает комментариев: смотрите видео

Что известно о подозрении для Коломойского

Собственно, утром 2 сентября Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям. В частности, он обвиняется в легализации имущества, которое он получил мошенническим путем.

Об этом в спецслужбах рассказали журналистам 24 Канала. Так, в его дом 2 сентября прибыли представители СБУ, Офиса Генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

Обратим внимание, что олигарха подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 190 "Мошенничество";

статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Удалось установить, что на протяжении 2013 – 2020 годов он легализовал более полумиллиарда гривен. Этого удалось добиться благодаря выводу их за границу. Для этого Коломойский использовал инфраструктуру банковских учреждений, которые были ему подконтрольны.

Обратим внимание, что максимальное наказание по этим двум статьям – до 12 лет за решеткой. 2 сентября судьи будут определяться с мерой пресечения для Игоря Коломойского.