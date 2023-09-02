ʼВвечері 2 вересня Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення. Воно стосувалося запобіжного заходу для одіозного олігарха Ігоря Коломойського. Дізнайтеся, на який термін його відправили під варту.

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Може внести заставу

Отже, суд обрав тримання під вартою на термін 2 місяці. Також є опція внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Але це ще не все. Ігор Коломойський зобов'язаний здати всі документи. Також йому заборонено спілкуватися зі свідками. Що стосується оскарження рішення суду, то на це у захисників олігарха є 5 днів. Себто, до 7 вересня.

Коломойського підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей

Зауважимо, що зранку 2 вересня Ігореві Коломойському вручили підозру відразу за кількома статтями. Його звинувачують у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Про це журналістам 24 Каналу розповіли у спецслужбах. Відомо, що до його оселі прибули представники СБУ, Офісу генпрокуратури та Бюро економічної безпеки.

Обвинувачують Ігоря Коломойського за такими статтями Кримінального кодексу України:

стаття 190 "Шахрайство";

стаття 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що він з 2013 по 2020 роки легалізував понад пів мільярда гривень. Досягнув він цього, виводячи кошти за кордон. Для цього одіозний олігарх використовував інфраструктуру банківських установ, підконтрольних йому.

Зауважимо, що максимальне покарання за цими двома статтями – до 12 років ув'язнення. Наразі ж Коломойський перебуватиме під вартою до 31 жовтня 2023 року.