Раніше Коломойського відправили під варту з можливістю внести заставу у пів мільярда гривень. Олігарх відмовився вносити кошти до розгляду апеляції.
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Розгляд апеляції не відбувся
Розгляд апеляції у справі Ігоря Коломойського перенесли у зв'язку з відсутністю матеріалів. Він мав відбутися 5 вересня у Київському апеляційному суді. Адвокат олігарха повідомив, що засідання відбудеться 25 вересня о 12:40.
Відповідне рішення прийняли у зв'язку з тим, що лише 7 вересня буде повний текст рішення Шевченківського суду щодо обрання запобіжного заходу. Саме тоді передадуть всі матеріали справи, без яких Київський апеляційний суд не може розглядати скаргу.
Розгляд справи очікували журналісти / Центр протидії корупції
Самого Коломойського не доставили до суду. Адвокат олігарха переконує, що це дуже дивно – той хотів особисто бути присутнім на засіданні. До моменту розгляду Коломойський перебуватиме у СІЗО, якщо не внесе заставу.
Арешт Ігоря Коломойського
- Представники СБУ 2 вересня вручили Ігорю Коломойському підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. За даними слідства він заволодів понад пів мільярдом гривень та вивів їх за кордон за допомогою підконтрольних банків.
- Ввечері Шевченківський районний суд Києва ухвалив запобіжний захід олігарху. Його триматимуть під вартою 2 місяці, або ж він має внести заставу в 509 мільйонів гривень.
- Коломойський прокоментував своє затримання небагатослівно – той заявив, що "не думає" про висунуті звинувачення. Він зауважив, що дуже поверхнево ознайомився зі справою. Він обіцяв надати більше інформації після обрання запобіжного заходу, проте проігнорував журналістів.