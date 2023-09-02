Журналісти відзначили, що він ішов мовчки, хоча раніше обіцяв дати коментарі після оголошення судового рішення.
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Що відомо на цю мить
Сьогодні Ігорю Коломойському обирали запобіжний захід.
Журналісти зняли момент, коли він залишив будівлю суду та сів в авто у супроводі охорони. Помітно, що медійники намагаються поставити питання олігарху, та він ігнорує їх. Коломойський швидко сідає у велику автівку, слідом садяться чоловіки у формі, і машина їде.
Коломойський виходить із суду та сідає в авто: дивіться відео
Як проходило засідання
- Шевченківський районний суд міста Києва увечері 2 вересня провів засідання стосовно олігарха Ігоря Коломойського. Йому обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою у Дніпрі протягом 2 місяців. Можливо внести заставу – її розмір майже 510 мільйонів гривень.
- Ігор Коломойський зобов'язаний здати всі документи. Також йому заборонено спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення суду можна протягом 5 днів – є час до 7 вересня.
- Адвокати кажуть, що не будуть вносити заставу, а їхнього підзахисного повезли в будівлю СБУ на Аскольдовому провулку.
- Зранку 2 вересня Ігореві Коломойському вручили підозру одразу за кількома статтями – шахрайство та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. Про це журналістам 24 Каналу розповіли у спецслужбах. Відомо, що до його оселі прибули представники СБУ, Офісу генпрокуратури та Бюро економічної безпеки.
- "За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував", – повідомили в Офісі генпрокурора.
- Встановлено, що протягом 2013 – 2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.