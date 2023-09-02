Журналісти відзначили, що він ішов мовчки, хоча раніше обіцяв дати коментарі після оголошення судового рішення.

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Що відомо на цю мить

Сьогодні Ігорю Коломойському обирали запобіжний захід.

Журналісти зняли момент, коли він залишив будівлю суду та сів в авто у супроводі охорони. Помітно, що медійники намагаються поставити питання олігарху, та він ігнорує їх. Коломойський швидко сідає у велику автівку, слідом садяться чоловіки у формі, і машина їде.

Коломойський виходить із суду та сідає в авто: дивіться відео

Як проходило засідання