На цьому наголосив адвокат одіозного олігарха. Відтак, Ігор Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до 31 жовтня цього року.
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Вносити заставу не будуть
Ніхто не буде вносити заставу,
– емоційно наголосив один з адвокатів.
Другий звернув увагу на порушення. За його словами, слідчий мав надати матеріали, котрі характеризують особу: матеріальний стан, стан здоров'я.
Проте, у клопотанні зазначено, що в нього немає жодних захворювань. З чого вони це взяли? У людини дійсно є певні захворювання,
– зазначив він.
Але називати ці захворювання захисник відмовився.