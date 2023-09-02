На цьому наголосив адвокат одіозного олігарха. Відтак, Ігор Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до 31 жовтня цього року.

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Вносити заставу не будуть

Ніхто не буде вносити заставу,

– емоційно наголосив один з адвокатів.

Другий звернув увагу на порушення. За його словами, слідчий мав надати матеріали, котрі характеризують особу: матеріальний стан, стан здоров'я.

Проте, у клопотанні зазначено, що в нього немає жодних захворювань. З чого вони це взяли? У людини дійсно є певні захворювання,

– зазначив він.

Але називати ці захворювання захисник відмовився.