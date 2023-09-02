Это подчеркнул адвокат одиозного олигарха. Следовательно, Игорь Коломойский будет находиться под стражей по меньшей мере до 31 октября этого года.

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Вносить залог не будут

Никто не будет вносить залог,

– эмоционально подчеркнул один из адвокатов.

Второй обратил внимание на нарушения. По его словам, следователь должен предоставить материалы, характеризующие личность: материальное состояние, состояние здоровья.

Однако в ходатайстве отмечено, что у него нет никаких заболеваний. С чего они взяли? У человека действительно есть определенные заболевания,

– отметил он.

Но называть эти заболевания защитник отказался.

Его адвокат намекнул, что ситуация вокруг его подзащитного максимально форсилась. Все происходило в ускоренном режиме. Что касается того, что Игорь Коломойский прибыл в суд в спортивном костюме, у него и на это есть объяснение.

В спортивном костюме приехал – значит знал, что такая ситуация будет,

– добавил он.

По словам адвокатов, Игоря Коломойского отправили в здание СБУ на Аскольдовом переулке.