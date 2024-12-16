Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг новоизбранного президента США в Палм-Бич во Флориде.

К теме Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по прекращению боевых действий в Украине

Почему Трамп может отменить разрешение на удары вглубь России

Дональд Трамп отметил, что администрация президента Джо Байдена не должна была позволять наносить удары вглубь РФ.

Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо,

– заявил республиканец.

Он также считает, что это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины, в частности северокорейских солдат. В то же время информация о переброске северных корейцев в Россию появилась раньше, чем США предоставили разрешение на дальнобойные удары по стране-агрессору.

"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Так, я могу (отменить решение об ударах вглубь России западным оружием – 24 Канал)", – отметил избранный президент Соединенных Штатов.

Также в ответ на вопрос, должна ли Украина уступить свои территории, Трамп сказал, что некоторые города в районе боевых действий почти полностью разрушены.

Если посмотреть, что произошло на этой территории, можно увидеть, что есть города, в которых не осталось ни одного целого здания. Люди не могут туда вернуться, там нет ничего. Это просто руины,

– заявил Трамп.

К слову, в Госдепе США официально подтвердили, что их государство предоставило Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь России 19 ноября. Информация о подобных решениях появилась в СМИ несколькими днями до этого.

Одной из причин, почему Соединенные Штаты предоставили такое разрешение, стало привлечение со стороны России северокорейских войск для боевых действий в Курской области против украинских войск. Впоследствии разрешение на удары своим дальнобойным оружием предоставили Великобритания и Франция.