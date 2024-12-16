Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг новоизбранного президента США в Палм-Бич во Флориде.

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Что сказал Трамп о прогрессе в прекращении войны в Украине

Дональд Трамп отметил, что война, которую продолжает вести Россия против Украины является ужасной.

У нас есть небольшой прогресс, это трудно, это неприятно, это отвратительно, людей убивают на таких уровнях, которых никто никогда не видел,

– сказал республиканец.

Он отметил, что в Украине "очень ровные поля", поэтому единственное, что способно остановить вражескую пулю, это тело человека.

"Количество солдат, которые погибают с обеих сторон, астрономическое, я никогда не видел ничего подобного. Я получаю отчеты еженедельно, и это, знаете, никто ничего подобного не видел", – заметил Трамп.

Новоизбранный президент США также отметил, что в Украине замечательная сельскохозяйственная земля, которая является настоящей житницей для всего мира. В то же время, по словам Трампа, то, что происходит на фронте, "гораздо хуже, чем люди сообщают, для обеих сторон".

К слову, кандидат на должность советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа – Майк Волц заявил, что новоизбранный президент США тщательно работает над стратегией по завершению войны в Украине. Речь идет не об остановке огня, а именно об окончательном завершении конфликта.