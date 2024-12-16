Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг новообраного президента США у Палм-Біч у Флориді.

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Що сказав Трамп про прогрес у припиненні війни в Україні

Дональд Трамп зазначив, що війна, яка продовжує вести Росія проти України, є жахливою.

У нас є невеликий прогрес, це важко, це неприємно, це огидно, людей вбивають на таких рівнях, яких ніхто ніколи не бачив,

– сказав республіканець.

Він наголосив, що в Україні "дуже рівні поля", тому єдине, що здатно зупинити ворожу кулю, це тіло людини.

"Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна, я ніколи не бачив нічого подібного. Я отримую звіти щотижня, і це, знаєте, ніхто нічого подібного не бачив", – зауважив Трамп.

Новообраний президент США також наголосив, що в Україні чудова сільськогосподарська земля, яка є справжньою житницею для всього світу. Водночас, за словами Трампа, те, що відбувається на фронті, "набагато гірше, ніж люди повідомляють, для обох сторін".

До слова, кандидат на посаду радника з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа – Майк Волц заявив, що новообраний президент США ретельно працює над стратегією щодо завершення війни в Україні. Мовиться не про зупинення вогню, а саме про остаточне завершення конфлікту.