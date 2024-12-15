Майк Уолтц, кандидат на должность советника по нацбезопасности, в интервью телеканалу CBS объяснил, какого именно мира будет пытаться достичь Трамп, передает 24 Канал.

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Не просто остановить огонь

Чиновник отметил, что сейчас команда Трампа тщательно работает над стратегией по завершению войны в Украине.

Как выглядит успех в соответствии с нашими интересами? Как мы закончим войну? Кто за столом? Как мы можем заставить все стороны сесть за стол переговоров, и каковы рамки для соглашения? Это вещи, которые мы обдумываем,

– поделился Уолтц.

Комментируя встречу Зеленского и Трампа в Париже, советник отметил, что важно восстановить стабильность и положить конец кровопролитию. И команда нового лидера США думает, как закончить войну навсегда, а не только на некоторое время приостановить.

К слову, ранее Трамп уже выступал с призывом о прекращении огня к обеим сторонам.

По данным СМИ, он планирует достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией в первый день своего президентства.