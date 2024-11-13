При президентстве Джо Байдена на этой должности работает Джейк Салливан. 24 Канал пишет, что Дональд Трамп в своей соцсети написал, что официально назначил советником Майка Волтца.

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Кто станет советником по нацбезопасности и секретарем Департамента внутренней безопасности США

Конгрессмена Майка Волтца назначаю на должность советника по вопросам национальной безопасности в моем Кабинете министров. Майк – первый "зеленый берет", избран в Конгресс, он ранее работал в Белом доме и Пентагоне,

– заявил Трамп.

Кроме того, издание CNN со ссылкой на два неназванных источника, написало – губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм получит должность секретаря Департамента внутренней безопасности США.

Дональд Трамп говорил ранее, что рассматривал Кристи Ноэм даже на должность вице-президента, однако ухудшил отношение, когда она написала книге мемуаров, что застрелила свою собаку, которая якобы не поддавалась дрессировке.

Уолтц и Ноэм против помощи Украине

Майк Уолтц после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь оттеснить российские войска. Также он встречался с президентом Владимиром Зеленским и посещал Украину в составе конгрессовых делегаций.

Однако со временем его мнение изменилось. В частности, в апреле 2024 года он проголосовал против дополнительного финансирования для Украины на 60 миллиардов долларов, аргументируя это необходимостью пересмотра подхода США к поддержке, во избежание "пустого чека".

Майк Волтц выступал за сбалансированную поддержку Украины, которая должна сопровождаться требованиями к Киеву для начала переговоров.

Кристи Ноэм в свою очередь в 2023 году заявляла, что помощь Украине от США якобы является стратегической ошибкой. По ее словам Вашингтон своей помощью якобы толкает Москву к сотрудничеству с Китаем, который имеет большой арсенал оружия.

Губернатор Южной Дакоты заявила, что в течение последних 5 лет Соединенные Штаты потратили больше средств на помощь Украине, чем на границу с Мексикой.