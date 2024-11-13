За президентства Джо Байдена на цій посаді працює Джейк Салліван. 24 Канал пише, що Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, що офіційно призначив радником Майка Волтца.

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Хто стане радником з нацбезпеки та секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США

Конгресмена Майка Волтца призначаю на посаду радника з питань національної безпеки в моєму Кабінеті міністрів. Майк – перший "зелений берет", обраний до Конгресу, він раніше працював у Білому домі та Пентагоні,

– заявив Трамп.

Окрім того, видання CNN з посиланням на два неназвані джерела, написало – губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем отримає посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки США.

Дональд Трамп говорив раніше, що розглядав Крісті Ноем навіть на посаду віцепрезидентки, проте погіршив ставлення, коли вона написала книзі мемуарів, що застрелила свого собаку, який нібито не піддавався дресируванню.

Волтц та Ноем проти допомоги Україні

Майк Волтц після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти відтіснити російські війська. Також він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та відвідував Україну в складі конгресових делегацій.

Проте з часом його думка змінилась. Зокрема, у квітні 2024 року він проголосував проти додаткового фінансування для України на 60 мільярдів доларів, аргументуючи це необхідністю перегляду підходу США до підтримки, щоб уникнути "порожнього чеку".

Майк Волтц виступав за збалансовану підтримку України, яка має супроводжуватись вимогами до Києва для початку переговорів.

Крісті Ноем своєю чергою у 2023 році заявляла, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою. За її словами Вашингтон своєю допомогою нібито штовхає Москву до співпраці з Китаєм, який має великий арсенал зброї.

Губернаторка Південної Дакоти заявила, що протягом останніх 5 років Сполучені Штати витратили більше коштів на допомогу Україні, ніж на кордон з Мексикою.