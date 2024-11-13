Судя по предварительной информации, можем сделать вывод, что подрыв дамбы немного затормозил российское наступление. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что угроза окружения все равно сохраняется.

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Как потеря города может повлиять на войну

Сейчас мы не можем говорить о полном окружении Курахово. По словам Ивана Ступака, город окружен на чуть более, чем 50%. Это видно на открытых картах. Хотя стоит понимать, что информацию обновляют с некоторым опозданием, чтобы не навредить украинским военным.

"Я очень осторожно предполагаю, что возможно, в течение месяца или до конца этого года, если ситуация кардинально не изменится в нашу пользу, то город Курахово будет окружен", – сказал Иван Ступак.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

В таком случае нашим военным придется оттуда выходить. Это мы уже видели в городе Угледар, Селидово. К сожалению, российская тактика окружений, перерезания соединений – работает.

Конечно, никто не будет держать оборону до последнего солдата. Даже в моменты, когда нет официальной команды на выход, наши военные командиры на местах принимают решение о спасении жизни личного состава. Впрочем даже потенциальная потеря Курахово не разрушит фронт, он не посыплется.

Но это очередной потерянный украинский город, это минус для нас. А опасность в том, что когда неудачи накапливаются, то в будущем наши западные союзники теряют надежду и у них все меньше желания нам помогать,

– подчеркнул Иван Ступак.

Он добавил, что все хотят быть на стороне победителя, ведь успехи вдохновляют и мотивируют. Поэтому есть большая угроза существенного падения морального духа, который может отразиться на помощи наших ключевых союзников.

Напомним, россияне 11 ноября взорвали плотину Кураховского водохранилища. Подтоплений домов не было, но из водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды. Так оккупанты хотели избавиться от водной преграды, которая была одним из флангов обороны для ВСУ.