Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков. Также на территории объекта мог быть подземный командный пункт.

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Какой объект могли поразить на Курщине

В России заявили об атаке Storm Shadow по их территории. В частности, в сети появилось видео из Курской области в котором можно услышать около 15 взрывов.

Атака на Курскую область: смотрите видео

На видео также видно, что его сняли рядом с историческим зданием имения Барятинских, который сейчас является санаторием, что находится в распоряжении Управления делами президента России.

В то же время объект, который поражается, в его восточной части и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

С большой вероятностью речь идет не об обычном объекте связи, а о углубленном командном пункте. Близость санатория может свидетельствовать о том, что этим объектом пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области.

Имение Барятинских / Скриншот с Google Earth

Кроме того, учитывая присутствие военных из КНДР в этом регионе, можно предположить, что там могли находиться и северокорейские генералы.

В то же время по информации российских СМИ, сейчас территория вокруг объекта охвачена. На месте удара работают специалисты, которые должны установить тип использованных ракет. Заметим, что в Минобороны России официально эту информацию не комментировали.