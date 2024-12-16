4 декабря в центре Нью-Йорка был застрелен Брайан Томпсон, глава крупнейшей медицинской страховой компании США UnitedHealthcare. Орудие убийства – напечатанный на 3D-принтере пистолет. После убийства в соцсетях появились циничные шутки, в частности, на тему отказов в страховых выплатах – довольно распространенной в Штатах проблемы.

Интересно, что гильзы, найденные на месте преступления, имели надписи Deny, Defend, Depose ("отказывай, защищайся, устраняй") – они похожи на известную тактику страховых компаний Delay, Deny, Defend ("затягивай, отказывай, защищайся").

Предполагаемого убийцу, 26-летнего Луиджи Манджоне, полиция задержала через несколько дней. Манджоне – выпускник престижного университета Лиги плюща, представитель состоятельной семьи. На первый взгляд, его биография не указывала на радикализм. Внезапно Манджоне стал символом протеста против системы, неким Джокером в мире здравоохранения и вообще "горячим парнем", ведь его вид совсем не намекает на хладнокровного убийцу.

24 Канал рассказывает все, что известно о многогранной истории с убийством директора UnitedHealthcare и рассказывает, при чем здесь искусственный интеллект, ЛГБТ-сообщество и семья Манджоне.

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Что известно об убийстве на Манхэттене и вероятном убийце

Громкое убийство Брайана Томпсона, главы крупнейшей медицинской страховой компании США, среди белого дня на Манхэттене стало шоком для Америки, но еще интереснее стала реакция общества. У многих американцев новость вызвала не сочувствие, а наоборот – удовольствие.

А предполагаемого убийцу даже начали называть героем до того, как полиция объявила его имя. Причина в том, что американцы глубоко разочарованы работой страховых компаний и общей системой здравоохранения в США.



Брайан Томпсон / Фото UnitedHealthcare

Американское общество выразило свое возмущение через соцсети – в соцсетях оставляли саркастические комментарии под новостями о смерти Томпсона. Например, американцы писали следующее:

"Причина смерти – отравление свинцом. В возмещении расходов на лечение отказано".

"Сочувствие? Только после предварительного одобрения от страховой компании".

Эти комментарии – перефразированные типичные отговорки страховых, когда они не выплачивают компенсации.

Это не единственный пример перефразирования отказов страховщиков. Томпсона застрелили средь бела дня в центре Нью-Йорка. На месте преступления полиция нашла гильзы с надписями Deny, Defend, Depose ("отказывай, защищайся, устраняй"), которые, вероятно, отражают мотивы преступника. Эти слова напоминают об известной американцам тактике страховых компаний Delay, Deny, Defend ("затягивай, отказывай, защищайся"), направленную на избежание выплат клиентам.

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Полиция задержала подозреваемого с 3D-печатного пистолета через пять дней. Им оказался 26-летний Луиджи Манджоне, выпускник престижного университета Лиги плюща из состоятельной семьи. Еще до ареста он стал неофициальным символом протеста против страховых компаний. В соцсетях его называли героем, а на маркетплейсах начали продавать одежду с цитатами из надписей на гильзах.

Luigi Mangione, предполагаемый убийца Брайана Томпсона. Дайте ему 1 гея в жюри присяжных. Всего 1. pic.twitter.com/u9Dp8Bkp2e - Matthew Rettenmund (@mattrett) 9 декабря, 2024 г

Интересно! Фотографии и видео Луиджи Манджоне привлекли широкое внимание в социальных сетях, особенно среди ЛГБТ-сообщества, где многие пользователи открыто восхищаются внешностью мужчины, обвиняемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона.



В соцсетях завирусились фотографии Манджоне без рубашки, демонстрирующие его спортивное телосложение. Многие высказывали непристойные мысли, а также распространяли слухи о его сексуальной ориентации. В частности, писатель Мэттью Реттенмунд, поделившись фотографией Манджоне, написал в X: "Добавьте хотя бы одного гея в составе жюри присяжных – и дело будет закрыто".



Тюремное фото Манджоне / Фото FoxNews

Когда Луиджи узнали в ресторане McDonald's в Пенсильвании, за почти 300 километров от места преступления, пользователи соцсетей начали издеваться над фастфудом, называя его "местом, которое предало героя Америки".

Обратите внимание! UnitedHealth Group, в которую входила компания Томпсона, вынуждена была закрыть комментарии в соцсетях, ведь тысячи людей оставляли там саркастические эмодзи, в частности смайлики и аплодисменты. В то же время в прессе появились статьи, которые осуждали общество за злорадство по поводу смерти "хорошего работника и отца семьи".

До своего задержания в Пенсильвании Луиджи Манджоне исчез из поля зрения даже своих близких. Как потомок состоятельной семьи из Балтимора, бывший выпускник школы с отличием и выпускник престижного университета Ivy League, он много лет активно вел социальные сети, публикуя фото с путешествий и тренировок. Но в последние месяцы что-то пошло не так.

Мать Манджоне сообщила о его исчезновении 18 ноября – за две недели до убийства Брайана Томпсона, пишет CNN со ссылкой на информацию от правоохранителей. Она обратилась в полицию Сан-Франциско, зная, что Луиджи там живет, и сообщила, что неоднократно пыталась связаться с ним по телефону, но автоответчик сына был переполнен.

По словам матери, она не имела контакта с сыном с 1 июля. Женщина, впрочем, отметила, что не считала, что ее сын может представлять опасность для самого себя или других людей. Она также сообщила, что Манджоне работал дистанционно в компании TrueCar, но его рабочий телефон был отключен, а офис компании закрыт.

В соцсетях Манджоне также не появлялся с середины лета, что подтверждается публикациями, адресованными его аккаунту в X. Друзья пытались выйти с ним на связь: в июле один из пользователей написал, что не слышал о нем несколько месяцев, и попросил дать знать, сможет ли Луиджи выполнить свои обещания относительно свадьбы. В ноябре, за несколько недель до стрельбы, другой пользователь написал: "Думаю о тебе и молюсь за тебя каждый день. Знай, что тебя любят и скучают по тебе".

В понедельник вечером его двоюродный брат, Нино Манджоне, член законодательного собрания штата Мэриленд, опубликовал заявление от имени семьи:

Мы шокированы и опустошены арестом Луиджи. Мы знаем только то, что прочитали в медиа. Мы выражаем соболезнования семье Брайана Томпсона и просим молиться за всех, кто пострадал.

Какова ситуация в системе здравоохранения США

США тратит на здравоохранение больше, чем другие развитые страны, но качество услуг и доступность остаются проблемными. Страховые компании, в часности UnitedHealthcare, часто отказываются оплачивать лечение, а доля отказов в этой компании достигает 32% – вдвое больше среднего показателя в отрасли.

Недавнее расследование The Wall Street Journal выявило масштабные манипуляции страховыми компаниями, направленные на увеличение платежей из государственного бюджета в рамках программы Medicare Advantage, которая обеспечивает медицинскую помощь пенсионерам.

Как говорится в расследовании, страховые компании нанимали медицинских работников, которые бесплатно посещали пенсионеров на дому. После таких визитов врачи часто диагностировали у пациентов хронические заболевания, например диабет, даже если они не имели соответствующих симптомов.

Эти диагнозы позволяли страховщикам повышать стоимость полисов, оплачиваемых государством, а также завышать расходы на лечение сопутствующих заболеваний, таких как диабетическая катаракта, даже если таких проблем у пациентов не было.

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В махинациях, описанных в расследовании, фигурировала и компания UnitedHealthcare. В то же время страховые компании опровергли обвинения, назвав материалы Wall Street Journal "неточными и предвзятыми".

По оценкам авторов расследования, переплаты страховщикам из-за подобных схем могли достигать 50 миллиардов долларов ежегодно.

Реакция на убийство Томпсона стала сигналом тревоги для отрасли страхования и, вероятно, привлечет внимание Конгресса. В 2025 году республиканцы будут рассматривать вопрос субсидий в рамках Obamacare, а возвращение Дональда Трампа в Белый дом может изменить политику в этой сфере.

Как идет расследование убийства Томпсона

Следователи, которые занимаются делом, утверждают, что найденные гильзы на месте преступления совпадают с оружием, обнаруженным у подозреваемого, пишет CNN. Кроме того, его отпечатки пальцев были найдены на важных вещественных доказательствах. В момент ареста Манджоне имел при себе поддельное удостоверение личности и блокнот с "манифестом", который фактически является признанием в преступлении и месте убийства.

В блокноте Манджоне размышлял о методе убийства, в частности о том, что использование бомбы может привести к невинным жертвам, а стрельба будет более целенаправленной.

Полиция провела по меньшей мере три обыска в Нью-Йорке, в частности в хостеле, где останавливался Манджоне накануне преступления, и в отеле, где проживал Томпсон. Также были найдены рюкзак в Центральном парке и телефон, оставленный по маршруту побега подозреваемого.



Кадры, на которых видно нападающего на Манхэттене / Сриншот

Манджоне официально обвинен в убийстве, и прокуратура Манхэттена уже начала представлять доказательства присяжным для получения обвинительного акта. Впрочем, адвокат предполагаемого убийцы отрицает причастность подзащитного, ставя под сомнение доказательства, в частности баллистическую экспертизу и анализ отпечатков пальцев.

Манджоне остается под стражей в Пенсильвании без права на залог. Его команда подала ходатайство habeas corpus, чтобы обжаловать экстрадицию в Нью-Йорк. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 30 декабря. Также 23 декабря в Пенсильвании состоится предварительное слушание по делу о поддельном документе и 3D-печатном оружии.

Адвокат подозреваемого Луиджи Манджоне, Томас Дики, заявил, что намерен тщательно проверить все доказательства, представленные следствием. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул ожидает скорого предъявления обвинения в убийстве. Она подтвердила, что как только прокуратура Манхэттена получит обвинительный акт, будет выдан ордер на экстрадицию подозреваемого в Нью-Йорк. По мнению Гокул, доказательства выглядят весьма убедительными.

В то же время Гокул осудила создание героического образа Манджоне в соцсетях. Она назвала убийство Брайана Томпсона, мужа и отца двоих детей, ужасным преступлением. В отчете полиции указано, что преступление могло быть мотивировано "ненавистью к корпоративной жадности и медицинской индустрии", которая, согласно "манифесту" Манджоне, является символом несправедливости.

При чем здесь искусственный интеллект и проблемы со здоровьем

Широкое внедрение инструментов искусственного интеллекта повлияло и на отрасль медицинского страхования в США. В ноябре прошлого года компания UnitedHealthcare столкнулась с иском за якобы использование искусственного интеллекта для обработки отказов в программах Medicare Advantage. То есть страховщики генерируют отказы с помощью нейросети, что дает большую вероятность ошибок. Другие страховые компании также сталкивались с подобными исками, поданными в прошлом году.

Интересно, что в иске против UnitedHealthcare говорится, что 90% отказов в выплатах были отменены после апелляций. Это указывает на огромное количество ошибок именно в отказах, пишет NPR.

Однако стало ли это мотивом для Луиджи – нельзя сказать со 100-процентной уверенностью. Но интересно, что он на протяжении нескольких лет рассказывал на форуме Reddit о серьезных проблемах со здоровьем, пишет The New York Times.

В своих сообщениях на Reddit Манджоне делился, что боль в спине, которая ранее была для него незначительной проблемой, значительно усилилась в 2022 году после занятия серфингом. Ситуация еще больше осложнилась, когда через несколько недель он поскользнулся на листе бумаги. Луиджи жаловался на постоянные симптомы, такие как боль во время сидения, подергивания мышц ног и онемение в области таза и мочевого пузыря. Также в июле 2023 года мужчина перенес операцию на спине, что улучшило его состояние.

Что известно о Манджоне Семья Манджоне происходит из кварталов Маленькой Италии в Балтиморе. Николас Манджоне-старший начал работать в 11 лет после смерти отца, итальянского иммигранта. После службы на флоте во время Второй мировой войны он вернулся в Балтимор и основал успешную строительную компанию.



В 1978 году семья приобрела гольф-клуб Turf Valley и превратила его в популярный курорт. Со временем бизнес успешно масштабировался. Сегодня семейный бизнес возглавляют дети Ника. Отец Луиджи, Луис, продолжает работать в семейной компании, а его мать, Кэтлин, руководит туристическим агентством.

Боль в спине не была единственной проблемой Луиджи. Он также жаловался на "туман в голове", который значительно усложнил обучение в университете. Медики не смогли найти причину этого состояния. Кроме того, Манджоне делился опытом тестирования на синдром раздраженного кишечника, которое, по его словам, было оплачено страховкой Blue Cross Blue Shield. Это было единственное упоминание о страховании в его сообщениях.

После операции Луиджи вернулся на Гавайи, где раньше жил, а к весне 2024 года почти полностью прекратил общение с друзьями и семьей.



26-летнего парня задержали через неделю после громкого убийства в Нью-Йорке

Активность Манджоне на Reddit дает представление о его личности и интересах. Он был активным участником сообщества OneBag, которое пропагандирует путешествия с минимальным количеством вещей. Полиция Нью-Йорка сообщила, что рюкзак, который был на подозреваемом в момент преступления, принадлежит к бренду Peak Design – популярного среди участников этого сообщества.

Манджоне также был участником субреддита Magfest, посвященного игровой культуре и фестиваля, проводимого в Мэриленде, где он вырос. Однако после ареста Манджоне его аккаунт в Reddit был удален. В соцсети Reddit объяснили, что платформа обычно блокирует аккаунты, связанные с подозреваемыми в резонансных делах, во избежание попыток подделки. Подобные действия предприняли и другие технологические компании. Meta заблокировала его аккаунты в Facebook и Instagram, а GoodReads – на платформе отзывов на книги.