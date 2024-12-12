Общество США начало активно защищать 26-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве Брайана Томпсона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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Вор или герой

Тони Сопрано провозгласил Луиджи Манджионе, мужчину, которого обвиняют в убийстве генерального директора UnitedHealthcare на Манхэттене, героем. В сети восхищаются телосложением и внешностью Манджионе. В некоторых сообщениях спекулируют о том, кто мог бы сыграть его в "Субботнем вечере в прямом эфире". Также были и те, кто осуждали и даже угрожали людям, которые его заметили и вызвали полицию.

Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, демократ, осудил то, что он считал растущей поддержкой "бдительного правосудия".

История об этом громком убийстве одновременно захватила и поляризовала американское общество. Она дает возможность понять взаимосвязи многих аспектов современной американской жизни - от публичного насилия до политики, от здравоохранения до юмора.

И это также вызывает вопрос: как так много людей могут считать кого-то героем, когда, согласно закону, он является противоположностью?

Марджионе романтизируют

Обвиняемый находится в тюрьме Пенсильвании, в ожидании экстрадиции в Нью-Йорк. Информации о его вероятных мотивах немного, однако найденные у Манджионе записи намекали на туманную ненависть к корпоративной жадности и гнев к "паразитическим" медицинским страховым компаниям.

Эта деталь появилась после того обнародовали информацию, что некоторые пули, извлеченные с места происшествия, имели слова "отрицать", "защищать" и "сбрасывать", что отражает слова, которые использовали критики страховой отрасли. Некоторые пользователи связывают очевидное пренебрежение к страховым компаниям с невнятной попыткой того, что некоторые называют юмором, однако они замалчивают факт убийства.

Он принял меры против частных медицинских страховых корпораций, вот что он сделал. Он был отважным итальянским мучеником. В этом доме Луиджи Манджионе – герой, конец истории!,

– написал аноним в публикации на X, которая имеет почти 2 миллиона просмотров.

В понедельник Шапиро выступил против подобных комментариев. Комментарии Шапиро – резкие, страстные и, неизбежно, политические.

Однако далеко не все с ним согласны. Подобно Бонни и Клайду, Джона Диллинджера, Д. Б. Купера и других печально известных имен из американского прошлого, Манджионе выбирают как человека, которым можно восхищаться.

Скорее домашний терроризм, чем бдительность

Регина Бейтсон, ассистент профессора политологии в Университете Колорадо в Боулдере, исследовала термин, на который ссылался Шапиро. Она считает, что это больше похоже на внутренний терроризм.

Шапиро похвалил полицию и жителей округа Блэр, которые придерживались предписания эпохи 11 сентября: что-то видели и что-то говорили.

Послушайте меня: он не герой. Настоящий герой этой истории – человек, который сегодня утром позвонил в службу скорой помощи,

– подчеркнул он.

В то же время также следует понимать, что есть много случаев, когда люди высказываются из-за того, как медицинские страховые компании отказывают в претензиях. Вспомните пример Тима Андерсона, чья жена Мэри имела дело с отказами UnitedHealthcare в страховом покрытии до того, как она умерла от болезни Лу Герига в 2022 году.

Комментарии охватывают много вопросов. Среди них есть люди, которые говорят, что убийство гендиректора UnitedHealthcare не является "делом правой или левой стороны".

По состоянию на сейчас понятно только то, что этот случай станет чрезвычайно резонансным. Вероятно, это спровоцирует обсуждение, где каждый захочет высказать свое мнение.