После стрельбы политика немедленно вывели с площадки охранники. Что известно о состоянии Трампа, какое ранение он получил и задержали ли нападавшего – передает 24 Канал.
К теме Стрельбу в Трампа расследуют как попытку покушения, два человека погибли: заявление Секретной службы
Все, что известно о покушении на Трампа
У Путина отреагировали на покушение на Трампа
В Москве конечно, не обошли мимо этой новости. Свое слово относительно этого инцидента высказал Дмитрий Песков.
Любимец российского диктатора Владимира Путина заявил, что в России якобы не удивлены нападением на кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за "атмосферы", в которой тот постоянно находился.
Кремлевский представитель Дмитрий Песков конечно, что осудил проявления насилия в процессе политической борьбы. Соратник Путина пожелал скорейшего восстановления Трампу и другим пострадавшим и выразил соболезнования семье погибшего, который находился на предвыборном митинге в тот момент.
Фицо сравнил покушение на себя с нападением на Дональда Трампа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого также недавно стреляли, прокомментировал покушение на действующего кандидата в президенты США Дональда Трампа, что произошло на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что сценарий обоих событий похож "как ксерокс".
По его словам, политические оппоненты Трампа якобы пытаются его "закрыть", а когда им это не удается, то они только подстрекают общество, "пока какой-то бедняга не берется за оружие".
Как пояснил глава словацкого правительства, в дальнейшем в обществе будут появляться многочисленные сообщения и речи о "необходимости примирения, умиротворения и прощения", однако дополнительных деталей Фицо не указал.
Байден обратился к американцам из-за покушения на Трампа
Покушение на Трампа поразило американцев. Президент Джо Байден решил обратиться к нации вечером 14 июля.
Байден подчеркнул: говорил с Трампом вчера по телефону, чтобы убедиться, что тот в порядке и в безопасности. Он поручил Секретной службе гарантировать полную безопасность Трампа, увеличив его охрану, и осудил нападение, говоря, что в США нет места политическому насилию.
ФБР и Секретная служба, все органы безопасности отчитались президенту относительно известных деталей покушения на Трампа. Расследование еще на начальном этапе. Имя нападавшего установили, это Томас Мэтью Крукс, но его мотивы еще не установили. Поэтому Байден призвал не делать поспешных выводов и не спекулировать на покушении.
В Bild ответили, что спасло Трампа от гибели
Эксперт по вооружению Ларс Винкельсдорф убежден, что первый выстрел у Трампа был довольно-таки точным. Кандидату в президенты США повезло лишь потому, что, вероятно, был слишком сильный ветер.
Эксперт Винкельсдорф отмечает, что всего несколько сантиметров решили судьбу кандидата в президенты от Республиканской партии, бывшего американского лидера.
Байден позвонил Трампу после покушения на него
В Белом доме ранее охарактеризовали разговор, который состоялся между оппонентами как "хорошую, короткую и уважительную". В то же время в СМИ отмечают, что после этого инцидента предвыборные кампании как будто "затихли".
Стало известно, что Байден и Трамп разговаривали в промежутке между 8:15 и 10:30. Действующий президент хотел узнать, в порядке ли Трамп и насколько серьезно он ранен.
В то же время это событие изменило расписание президента. У него было запланировано интервью в понедельник 15 июля, однако его перенесли. Журналисты отметили, что Байден мог использовать эту ситуацию и нанести удар, однако он, очевидно, решил, что сейчас не время для этого.
В машине мужчины, которого подозревают в покушении на Трампа, нашли взрывные устройства
Журналисты The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники, отметили, что взрывные устройства подозреваемый в стрельбе в Дональда Трампа держал в своем автомобиле.
В полиции сообщили, что получили многочисленные сообщения о подозрительных пакетах вблизи места, где находился стрелок. Как следствие, на место происшествия были направлены взрывотехники.
Спецкомиссия Конгресса США вызывает главу Тайной службы для разъяснений
После покушения на Дональда Трампа 13 июля наблюдательный комитет Палаты представителей США пригласил главу Тайной службы США Кимберли Читл. Она должна дать разъяснения относительно инцидента, произошедшего с экс-президентом США.
Председатель комитета Джеймс Комер опубликовал в соцсети Х письмо, на имя Читл, в котором объявил о начале расследования покушения на убийство Трампа. Главу Тайной службы США попросили добровольно явиться на заседание комитета в указанную дату.
Россияне нашли "украинский след" в покушении на экс-президента США
Российские захватчики не могли обойти это событие, и уже начали искать в инциденте "украинский след".
Более того, оккупанты уже даже цинично обещают "месть" за Дональда Трампа.
Так называемый сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков заявил, что якобы Киев "неоднократно негативно высказывался" в отношении Дональда Трампа. Поэтому оккупант считает, что якобы в этом деле есть и "украинский след".
Цеков также призвал власти США рассмотреть "версию причастности украинских спецслужб к покушению" на бывшего американского президента.
В американской полиции рассказали, что в результате стрельбы, которая произошла на митинге экс-президента США Дональда Трампа, один участник погиб и еще двое получили тяжелые ранения. Нападающий также погиб в результате его ликвидации агентами секретной службы.
В сети пишут, что после покушения на Трампа ставки на его победу поднялись до 68%.
Западные СМИ публикуют статьи о покушении на Дональда Трампа, называя 13 июля – "черным днем в американской политике".
Надзорный комитет Палаты представителей США пригласил для свечений главу Тайной службы США Кимберли Читл из-за покушения на Дональда Трампа.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил покушение на себя и на экс-президента США Дональда Трампа. Он заявил, что покушение на Трампа – это "точная копия" стрельбы, которая была в Словакии.
Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются закрыть ему рот, а когда им это не удается, то они так достают общественность, что какой-то бедняга берется за оружие. А теперь мы увидим разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения,
– написал Фицо в сети.
Один из свидетелей утверждает, что якобы видел злоумышленника перед нападением. По словам мужчины, стрелок якобы перепрыгивал с крыши на крышу.
Когда мужчина вернулся, чтобы сказать об этом, то уже начали раздаваться выстрелы.
Попытку покушения на Трампа опубликовали с другого ракурса.
В Трампа стреляли: смотрите видео
Полное видео покушения на Трампа
В сети опубликовали полное видео покушения на Трампа. На нем видно, что политик слегка наклонился вперед и пуля задела его ухо.
Покушение на Трампа: смотрите видео
Издание Bloomberg предполагает, что покушение на Трампа может усилить его шансы на победу на выборах президента США в ноябре 2024 года. Так, фотография с дерзким Трампом – с поднятым над головой кулаком и окровавленным ухом на фоне американского флага – заполонили сеть.
Сторонники превращают инцидент в метафору стойкости Трампа,
– отметили журналисты.
Фото Трампа, которое активно распространяют в сети / Фото Evan Vucci/AP Photos
По данным CNN, Томас Мэтью Крукс – стрелок, который ранил Трампа в ухо, был зарегистрированным республиканцем.
Кроме того, ранее Крукс делал взносы в группу, которая поддерживает Демократическую партию.
Первое покушение за 40 лет
Журналисты Associated Press обратили внимание на то, что покушение на Трампа – это первая стрельба в кандидата в президенты США за более чем 40 лет.
Последний раз покушение на жизнь президента США или кандидата состоялось 30 марта 1981 года. Тогда нападающий 6 раз выстрелил в действующего президента Рональда Рейгана, но тот выжил после ранения.
Кто уже отреагировал на покушение
Кроме Байдена и Зеленского, нападение на Дональда Трампа осудили:
- Премьер Британии Кир Стармер: "Мы осуждаем все формы политического насилия решительным образом и передаем наши наилучшие пожелания президенту Трампу и его семье в это время".
- Премьер Канады Джастин Трюдо: "В демократическом процессе нет места насилию. Я рад услышать сообщение о том, что бывший президент Трамп теперь в безопасности".
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в его стране "молятся за безопасность и скорейшее выздоровление Трампа".
В СМИ также пишут, что поддержал Трампа и Илон Маск. По некоторым данным, миллиардер прятал пожертвование политической кампании республиканца на фоне покушения.
Байден поговорил с Трампом
Президент США Джо Байден поговорил с экс-президентом Дональдом Трампом после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Кроме того, Байден также провел переговоры с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром Батлера Бобом Дандоем.
Посол Украины в США Оксана Маркарова осудила покушение на Трампа. Так, она пожелала скорейшего выздоровления бывшему президенту США, а также призвала привлечь к ответственности всех причастных в преступлении.
Не должно быть места террору и насилию. Все виновные должны быть привлечены к ответственности,
– добавила Маркарова.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет проводить собственное расследование стрельбы в Пенсильвании. Джонсон считает, что американцы имеют право "знать правду" о покушении на кандидата в президенты США.
Трамп впервые появился на публике после покушения
Дональд Трамп прилетел в Нью-Джерси и впервые появился на публике.
Трамп появился на публике после покушения: смотрите видео
Я никогда не сдамся, Трамп после покушения
Дональд Трамп после покушения сделал еще одно заявление. В нем он заявил, что не собирается сдаваться.
Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!
– написал он.
Свидетели покушения на Трампа утверждают, что слышали по меньшей мере 7 выстрелов во время предвыборного митинга кандидата в президенты США.
Трамп выехал из Пенсильвании
После того, как в Трампа стреляли в Батлере, штат Пенсильвания, политик выехал из округа. Как пишут в СМИ, самолет Трампа уже приземлился в Нью-Джерси.
Что известно о стрелке
Федеральное бюро расследований сообщило, что установило личность человека, который стрелял в Дональда Трампа. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Реакция Зеленского на покушение
На инцидент также отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил искренние соболезнования родным и близким зрителя митинга, который погиб в результате стрельбы.
Также президент Украины выразил радость в том, что Дональд Трамп не получил серьезных ранений.
С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места нигде в мире. Насилие никогда не должно побеждать,
– написал Зеленский в сети.
Реакция Байдена
Президент США Джозеф Байден отреагировал на стрельбу в Пенсильвании. Он заявил, что его проинформировали о покушении на Трампа.
Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге. Мы с Джилл благодарны Секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это,
– написал Байден в сети Х.
Стрельбу расследуют как попытку покушения
В Секретной службе США заявили, что стрельба в Пенсильвании на выступлении Трампа расследуется как попытка покушения.
Также правоохранители сообщили, что нападавший действовал за пределами периметра, где проходил митинг. Вероятно, стрелок был на крыше одного из зданий, расположенного около 150 метров от сцены, на которой выступал Трамп.
Трамп сделал заявление после стрельбы
После стрельбы политик поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию. Также выразил соболезнования семьям пострадавших.
Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение,
– написал Трамп в своей соцсети.
Есть погибшие и пострадавшие
В результате попытки покушения на Дональда Трампа есть погибшие и пострадавшие. Так, погиб один из зрителей митинга, еще двое – получили тяжелые ранения.
В сети пишут, что также ликвидировали нападающего, который стрелял в Трампа. Однако пока эта информация официально не подтверждена.
В каком состоянии Трамп
После стрельбы Трамп около минуты лежал на полу, однако впоследствии встал. На его лице был заметен кровавый след.
Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое пулевое ранение и имеет поврежденное ухо. В соцсетях кандидат в президенты США сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, и он потерял много крови.
В Дональда Трампа стреляли на митинге
Во время митинга Дональда Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы. Политик сразу остановил речь и упал на пол.
После покушения служба охраны оперативно эвакуировала кандидата в президенты США.
В Трампа стреляли во время выступления: смотрите видео