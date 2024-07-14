22:59, 14 июля

В Москве конечно, не обошли мимо этой новости. Свое слово относительно этого инцидента высказал Дмитрий Песков.

Любимец российского диктатора Владимира Путина заявил, что в России якобы не удивлены нападением на кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за "атмосферы", в которой тот постоянно находился.

Кремлевский представитель Дмитрий Песков конечно, что осудил проявления насилия в процессе политической борьбы. Соратник Путина пожелал скорейшего восстановления Трампу и другим пострадавшим и выразил соболезнования семье погибшего, который находился на предвыборном митинге в тот момент.